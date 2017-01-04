Kamyonette ısınmak isterken önce zehirlendi, sonra yandı

Van'dan Adana'ya sebze ve meyve almaya gelen bir kişi, halde kamyonetinin içinde ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikten sonra yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Dalokay Hal Kompleksi içinde bir kamyonetin uzun süredir beklediğini fark eden özel güvenlik ekipleri, kamyoneti incelediğinde içinde bir kişinin hareketsiz yattığını belirledi. Özel güvenlik elamanları, hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede şahsın Van'dan Adana'ya meyve sebze almaya gelen Fesih Gezer (44) olduğu, mal almak için beklerken ısınmak amaçlı kamyonetin içinde köz sobasını yaktığı, ancak sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek kendinden geçtiği daha sonra da sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis inceleme yaparken meraklı vatandaşlarda cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı. Polis ayrıca Gezer'in ailesinin Van Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık bir hafta önce kayıp başvurusu yaptığını tespit etti. Polis, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra cenazeyi otopsi için ali tıp kurumu morguna kaldırdı. Gezer'in ailesine de acı haber verildi.