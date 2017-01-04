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Sokak hayvanları için üniversiteyi bıraktı

Okulunu yarıda bırakıp memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesine geri dönen Gökçer Korkmaz, annesiyle yaşadığı evinde, yaralı ve hasta 50 köpeğe bakıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:55:15 Güncelleme: 10:55:50 DHA

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) bir grup öğrenci, sokak hayvanlarına bakmak için üniversite eğitimini yarıda bırakıp Kırklareli'nin Babaeski ilçesine giden arkadaşları 34 yaşındaki Gökçer Korkmaz'a destek amacıyla kampanya başlattı. Üniversite öğrencisi Görkem Barındık, kampanyayla satın alınan mamaları Babaeski ilçesinde Korkmaz'a teslim etti.

Antalya'da AÜ Turizm Fakültesi'nde okurken hayvan sevgisi ağır bastığı için okulunu yarıda bırakıp memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesine geri dönen Gökçer Korkmaz, annesiyle yaşadığı evinde, yaralı ve hasta 50 köpeğe bakıyor. Bu hayvanlarla evini paylaşan Gökçer Korkmaz, motosikletiyle yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçenin çöplüğüne gidiyor. Korkmaz, çöplükte yaklaşık 500 köpek ile tek tek ilgilenirken, yanında getirdiği mamayı köpeklere paylaştırıyor. Hayvanların sorunlarıyla ilgilenen Korkmaz'a, Türkiye'nin birçok bölgesinden destek geliyor.

'OKUL ROBOT OLMAMIZI İSTİYOR'

Okul hayatını hayal ettiği gibi olmadığı için bıraktığını belirten Gökçer Korkmaz, “Okul, her şeyden önce bir çocuğun iyi kalpli bir insan olarak yetişmesini hedeflemeliydi. Oysa okullar savaşları öğretiyor, ama savaşın neden kötü bir şey olduğu hakkında herhangi bir şey öğretmiyor. Doğa hakkında tüm şeyleri öğretiyor ama gerçekten doğayı neden sevmemiz gerektiğini, onu neden korumamız gerektiği anlatmıyor. Bütün hayvanlar öğretiliyor ama hayvanları sevmemiz gerektiği, onlara yardım etmemiz gerektiği anlatılmıyor, öğretilmiyor. Bizleri iyi kalpli bir insan yapacak ilgili konular derslerde işlenmiyor. Okullar ezber bilgilerle doldurulmuş, bir nevi meslek sahibi robotlar olmamızı istiyor. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli çocuklar olmamızı o kadar da umursamıyorlardı" diye konuştu.

MAMALARI BABAESKİ'DE TESLİM ETTİ

Gökçer Korkmaz'ın yarıda bıraktığı AÜ'nün öğrencileri de arkadaşlarına destek olmak için kampanya başlattı. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Görkem Barındık öncülüğünde öğrenciler, 'Gökçer Korkmaz Hayvanseverler Kumbarası' kampanyasıyla para topladı. Görkem Barındık, kampanya ile topladığı parayla bir internet sitesinde mama ve hayvanlar için ilaç siparişi verdi. Mamaları ve ilaçları Gökçer Korkmaz'ın yaşadığı ilçeye yönlendiren Barındık, siparişlerinin Korkmaz'a ulaştığı gün Babaeski ilçesine gitti. Topladığı paranın makbuzlarının yanı sıra sipariş ettiği mama ve ilaçların makbuzunu sosyal medyada paylaşan Barındık, bu yöntemle insanların kafasında soru işareti kalmamasını sağladı.

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