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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kahvehanede laiklik konuşması yapan gençlerin tutuklanmasına Twitter'dan tepki gösterdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:01:52 Güncelleme: 11:05:51 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 56 dakika önce
    o kişinin laikliği savunmakla alakası yok ama sen ortalığı kaşıyorsun insanları kutuplaştırıyorsun
  • Misafir 1 saat önce
    pes yani bu kadar olur...
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