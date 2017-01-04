Kemal Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir."