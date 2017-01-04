Kemal Kılıçdaroğlu: Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasayı savunmak AKP Hükümeti tarafından suç kabul ediliyor." ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Laikliği savunan gençleri hangi gerekçe ile tutukladınız. Eğer var olan anayasanın değiştirilemez maddelerini savunmak suçsa, bu anayasaya yemin eden Cumhurbaşkanı ve AKP Hükümeti de suç işlemiştir."
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 2
-
Misafir 56 dakika önceo kişinin laikliği savunmakla alakası yok ama sen ortalığı kaşıyorsun insanları kutuplaştırıyorsun93
-
Misafir 1 saat öncepes yani bu kadar olur...60
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER