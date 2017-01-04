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2017 15 tatil ne zaman
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2017 15 tatil ne zaman?

2017 yılı yarıyıl tatili için öğrenciler gün saymaya başladı. Veliler ve öğrenciler tarafından 15 gün süreli olan şubat tatili (sömestr tatili) dört gözle beklenmeye başlandı. Peki yarıyıl tatili ne zaman?

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:21:53 Güncelleme: 12:16:35

Öğrenciler 2017 yılına girmemizle birlikte "yarıyıl tatili ne zaman başlayacak" sorusunu sormaya başladı. Peki yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dahilinde açıkladığı takvime göre birini kanaat döneminin bitişi olan 15 tatil 20 Ocak 2017 Cuma günü başlayacak ve yarıyıl tatili öğrenciler için dinlenme fırsatı olacak. Yine aynı takvimde yer alan resmi bilgiye göre yarıyıl tatili 6 Şubat 2017 Pazartesi günü bitecek ve ikinci kanaat dönemi başlayacak. İkinci kanaat döneminin bitiş tarihi ve yaz tatilinin başlangıç tarihi ise 9 Haziran 2017 Cuma günü olarak belirlendi.

TATİL NASIL GEÇİRİLMELİ?

Yarıyıl tatilinde 15 günlük dinlenme fırsatı bulacak öğrenciler için uzmanlar ve eğitmenler tatilin nasıl geçirilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Eğitmen ve uzmanlara göre beden ve ruh sağlığı açısından öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, ancak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da abartılı şekilde yakınlık kurmamakta fayda var. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

- Akraba ziyaretleri

- Sosyal aktiviteler

- Yaşlı ve hasta ziyaretleri

- Spor ve kültürel faaliyetler

- Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

- Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

- Konu tekrarı yapmak

- İkinci döneme hazırlık

- Yeni arkadaşlıklar edinmek

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