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Bursa'da başını havuzun duvarına çarpan komiser yardımcısı öldü

Yolda yaşamını yitiren Dorken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapıyordu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:05:18 Güncelleme: 13:06:17 DHA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi Komiser Yardımcısı 29 yaşındaki Cenk Dorken, bir spor merkezinin havuzunda baygın halde bulundu. Cenk Dorken hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Başında yarık bulunan Dorken'in havuza atlarken veya havuza girmeden önce düşerek başını vurmuş olabileceği öne sürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Cenk Dorken, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesinde bulunan bir AVM'nin spor merkezinin havuzuna gitti. Görevliler bir süre sonra havuzda yüzen Dorken'u suda baygın durumda buldu. Başında yarık bulunan Cenk Dorken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan evli olan Cenk Dorken'in, havuza atlarken veya havuza girerken dengesini kaybedip düşerek başını kenarına çarpmış olabileceği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Talihsiz polisin ölüm haberi ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

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