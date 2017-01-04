Kediyi bantlayarak işkence yapan gençler özür diledi

Çanakkale'de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine göz altına alınan 2 gence para cezası kesildi. Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A. E. A ile U. G adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür dilediler.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan yavru kedi, Aylin Yılmaz tarafından sahiplenilmişti.
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YORUMLAR 5
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Misafir 3 dakika öncezavallı kedicik kurtulduğna şükrediyor00
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Misafir 42 dakika öncekedi çoook tatlı..00
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Misafir 1 saat önceAYNI ŞEKİLDE BU HERGELE TAKIMI BANTLANIP 5 SAAT BIRAKILSALARDI BAKALIM NE YAPIYORLARDI ÖZÜRLE OLMAZ BU İŞLER YAPTIRIM GEREKLİ120
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Misafir 1 saat önceinşallah insan olmayı öğrenebilirsiniz60
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Misafir 1 saat öncebunlarıda koli bandıyla bantlıcan60
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Misafir 1 saat önceha şöle adam olun:)00
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