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Kediyi bantlayarak işkence yapan gençler özür diledi

Çanakkale'de, bir kediyi koli bandıyla bantlayarak videosunu sosyal medyada paylaşan iki genç, yine sosyal medyada paylaştıkları bir videoyla pişman olduklarını söyleyerek özür diledi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:36:30 Güncelleme: 14:59:26 İHA

Çanakkale'de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine göz altına alınan 2 gence para cezası kesildi. Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A. E. A ile U. G adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür dilediler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan yavru kedi, Aylin Yılmaz tarafından sahiplenilmişti.

 

 

 

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    zavallı kedicik kurtulduğna şükrediyor
  • Misafir 42 dakika önce
    kedi çoook tatlı..
  • Misafir 1 saat önce
    AYNI ŞEKİLDE BU HERGELE TAKIMI BANTLANIP 5 SAAT BIRAKILSALARDI BAKALIM NE YAPIYORLARDI ÖZÜRLE OLMAZ BU İŞLER YAPTIRIM GEREKLİ
  • Misafir 1 saat önce
    inşallah insan olmayı öğrenebilirsiniz
  • Misafir 1 saat önce
    bunlarıda koli bandıyla bantlıcan
  • Misafir 1 saat önce
    ha şöle adam olun:)
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