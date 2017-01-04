MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

ATİLA KAYA KİMDİR?

Atila Kaya, 15 Ağustos 1957'de Kars'ta doğdu. Babasının adı Rüstem, annesinin adı Saadet'tir. Eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.



1997-2003 Yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yaptı ve siyasetle tanışması bu şekilde oldu. Aynı zamanda bir yandan da serbest ticaretle uğraştı.



21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Akabinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı.