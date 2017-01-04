04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Atila Kaya
GÜNDEM

Atila Kaya istifa etti!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya partideki görevinden istifa etti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:58:46 Güncelleme: 14:48:44

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

ATİLA KAYA KİMDİR?

Atila Kaya, 15 Ağustos 1957'de Kars'ta doğdu. Babasının adı Rüstem, annesinin adı Saadet'tir. Eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.

1997-2003 Yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yaptı ve siyasetle tanışması bu şekilde oldu. Aynı zamanda bir yandan da serbest ticaretle uğraştı.

21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Akabinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 16
  • Misafir 2 dakika önce
    helal olsun gerçek bir ülkücüye yakışanı yaptı tebrik ederiz
  • Misafir 7 dakika önce
    BUNDADA VAR BİR HAYIR
  • Misafir 47 dakika önce
    Mhp oy Yok artik,
  • Misafir 1 saat önce
    Neden istifa etti acaba?
  • Misafir 1 saat önce
    neden?
  • Misafir 1 saat önce
    neden?
  • Misafir 1 saat önce
    Doğru karar.
  • Misafir 1 saat önce
    adam gibi adam istifa etti..
  • Misafir 1 saat önce
    askolsun adama buyuk cesret tam ulkucu
  • Misafir 1 saat önce
    Ülkücüler uyanıyor hele şükür..
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı: Bu kepazeliğe son verin!
GÜNDEM

Trump'a çağrı: Bu kepazeliğe son verin!
Bahçeli: Kutuplaşmaya izin veren kim varsa Türk milletinin hasmıdır
GÜNDEM

"Kutuplaşmaya izin veren kim varsa Türk milletinin ...
Devlet Bahçeli'den Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama
GÜNDEM

Bahçeli'den Reina'daki terör saldırısına ilişkin ...
Bülent Tezcan: Anayasa değişiklik teklifi, TBMM’yi tabuta koyma teklifidir
GÜNDEM

"Anayasa değişikliği, TBMM’yi tabuta koyma ...
CHP'li Gök ve Tezcan'dan anayasa açıklaması
GÜNDEM

CHP'den 'anayasa' yorumu: Havlu attılar
'Yedek milletvekilliği' anayasa teklifinden çıkarıldı
GÜNDEM

Anayasa görüşmesinde flaş gelişme
Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi
GÜNDEM

GAZETECİ AHMET ŞIK'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ
Reina katliamını yapan teröristin yeni görüntüsü
GÜNDEM

REİNA KATLİAMINA BÖYLE GİTMİŞ!
Atila Kaya istifa etti!
GÜNDEM

MHP'DE İSTİFA
2017-YGS başvuruları başladı
GÜNDEM

YGS BAŞVURULARI BAŞLADI! İŞTE BAŞVURU İÇİN DETAYLAR...
Kamyoncular Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda eylem yaptı
GÜNDEM

KAMYONCULAR YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE EYLEM YAPTI
HDP'li Leyla Birlik hakkında tahliye kararı
GÜNDEM

HDP'Lİ VEKİL HAKKINDA TAHLİYE KARARI