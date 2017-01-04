MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
ATİLA KAYA KİMDİR?
Atila Kaya, 15 Ağustos 1957'de Kars'ta doğdu. Babasının adı Rüstem, annesinin adı Saadet'tir. Eğitim hayatını Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olarak tamamladı.
1997-2003 Yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yaptı ve siyasetle tanışması bu şekilde oldu. Aynı zamanda bir yandan da serbest ticaretle uğraştı.
21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Akabinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini aldı.
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Misafir 2 dakika öncehelal olsun gerçek bir ülkücüye yakışanı yaptı tebrik ederiz00
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Misafir 7 dakika önceBUNDADA VAR BİR HAYIR00
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Misafir 47 dakika önceMhp oy Yok artik,1818
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Misafir 1 saat önceNeden istifa etti acaba?33
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Misafir 1 saat önceneden?00
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Misafir 1 saat önceneden?00
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Misafir 1 saat önceDoğru karar.126
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Misafir 1 saat önceadam gibi adam istifa etti..159
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Misafir 1 saat önceaskolsun adama buyuk cesret tam ulkucu126
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Misafir 1 saat önceÜlkücüler uyanıyor hele şükür..1212