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Reina Zeytinburnu
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Reina katliamını yapan teröristin yeni görüntüsü

Görüntülerde terörist, Zeytinburnu'ndaki evinden çıkıp Reina'ya gitmek için yola çıkıyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 14:05:35 Güncelleme: 15:04:19

Yılbaşı gecesi Reina'da düzenlediği terör saldırısında 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi yaralayan teröristin Zeytinburnu'ndan katliama giderken görüntüleri ortaya çıktı. 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    kesinlikle önünden geçen beyaz araçla bir bağlantısı var, onun geleceği yöne baktı bir süre bekledi ve o araçtan sonra yoluna devam etti
  • Misafir 1 saat önce
    sanki beyaz aracı bekledi gibi, o araç önünden duraksayıp geçtikten sonra buda yola devam etti
  • Misafir 1 saat önce
    önünden geçen beyaz araçta araştırılmalı, önünde biraz duraksadı belkide bir işaret talimat verdi, sonrada terörist yola devam etti
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