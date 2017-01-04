Yılbaşı gecesi Reina'da düzenlediği terör saldırısında 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi yaralayan teröristin Zeytinburnu'ndan katliama giderken görüntüleri ortaya çıktı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 1 saat öncekesinlikle önünden geçen beyaz araçla bir bağlantısı var, onun geleceği yöne baktı bir süre bekledi ve o araçtan sonra yoluna devam etti00
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Misafir 1 saat öncesanki beyaz aracı bekledi gibi, o araç önünden duraksayıp geçtikten sonra buda yola devam etti00
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Misafir 1 saat önceönünden geçen beyaz araçta araştırılmalı, önünde biraz duraksadı belkide bir işaret talimat verdi, sonrada terörist yola devam etti00
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