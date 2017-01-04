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GÜNDEM

Eskişehir'de Reina saldırganı alarmı

Reina saldırganına benzetilen şahsın aranan terörist olmadığı tespit edildi. Ancak üzerinden kimlik ve pasaport çıkmayan şahıs polis merkezine götürüldü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:34:31 Güncelleme: 16:38:46 İHA

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan DEAŞ'lı teröristin Eskişehir'de görüldüğü ihbarı üzerine kentte hareketli dakikalar yaşandı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan bir telefon bayi işletmecisi, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak, "Dükkanıma gelerek hat almak isteyen yabancı uyruklu bir şahsı Reina saldırganına benzettim" ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kentin dört bir tarafında güvenlik önlemleri arttırılırken, işletmecinin verdiği eşkaller üzerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını incelediği sırada telefon bayinin karşısındaki kaldırımdan eşkale uygun şahsın yürüdüğü görüldü. Harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak işletmeciyle karşılaştırdı.

ÜZERİNDEN KİMLİK VE PASAPORT ÇIKMADI

İşletmeci, gözaltına alınan yabancı uyruklu şahsın dükkanına gelen kişi olduğunu teyit etti. Reina saldırganına benzetilen şahsın aranan terörist olmadığı tespit edildi. Ancak üzerinden kimlik ve pasaport çıkmayan şahıs polis merkezine götürüldü.

Öte yandan 39 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristi yakalama çalışmalarıyla ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de geniş çaplı araştırmalar sürüyor.

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