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Ankara Valiliği 4-5 Ocak'ta kapanacak yolları açıkladı

Keçiören Metrosu'nun açılışı nedeniyle 4 ve 5 Ocak'ta bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:02:14 Güncelleme: 17:51:17 İHA

Ankara Valiliği, Keçiören Metrosu'nun açılışı nedeniyle 4-5 Ocak tarihlerinde araç trafiğine kapanacak olan yollar hakkında açıklama yaptı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Keçiören Metrosu'nun açılışı nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, "Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi tamamı tek yönlü olarak 4 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Fatih Caddesi Tepebaşı Kavşak'tan Fatih Köprüsü Keçiören girişine kadar tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren Kızlarpınarı Caddesi Ezine Sokak'tan Cumhuriyet Caddesi istikametine kadar arada kalan bölüm tek yönlü olarak, 5 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren etkinliklerin sonuna kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Valilik, bu güzergahları kullanan vatandaşların trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı uyarısında bulundu.

KEÇİÖREN METROSU YARIN AÇILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in katılacağı törenle hizmete açılacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı gerçekleştirilen M4 Keçiören Metrosu'nun yarın saat 14.00'te Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek açılış törenine binlerce vatandaşın katılması bekleniyor. Başkent'in en büyük ikinci ilçesi Keçiören'in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak olan 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, 9 istasyondan oluşuyor.

AKM-Keçiören arasındaki metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz 2003 tarihinde başlandı. Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla 306 milyon 410 bin (eski parayla 306 trilyon) TL harcayarak inşaatını yüzde 43,19 seviyelerine getirdiği Keçiören Metrosu'nu 25 Mart 2011 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretti. AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında başlangıçta 6 set (3'lü dizi) vagonlarla 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre ileriki dönemlerde servis aralığı daha da kısalacak olan Keçiören Metrosu'ndan AKM istasyonunda Batıkent Metrosu'na aktarma sağlanacak.
Bakanlık tarafından yapımı tamamlanan ve yolcu taşımacılığına 5 Ocak Perşembe günü başlanacak olan Keçiören Metro hattı, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

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