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CHP'de anayasa değişikliği teklifi kapalı grup toplantısında görüşülecek

MYK'da, anayasa değişikliği teklifinin genel kurula geldiğinde partinin takınacağı tavrı konuşmak üzere, kapalı grup toplantısı yapılması kararlaştırıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 17:28:03 Güncelleme: 17:50:46 AA

CHP, anayasa değişikliği teklifine karşı takınacağı tavrı kapalı grup toplantısında değerlendirecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 3 saat sürerken, toplantının ana gündem maddesini ise uzatılan Olağanüstü hal (OHAL) ve Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen anayasa değişikliği teklifi oluşturdu.

OHAL'in uzatılmasına başta Genel Başkan Kılıçdaroğlu olmak üzere, MYK üyelerinin tepki gösterdiği ve uzatma kararını eleştirdiği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi beklenen anayasa değişikliği teklifi de MYK'da ele alındı. CHP MYK'nın bu konuda partinin tavrını belirlemek üzere bir kapalı grup toplantısı yapma kararı aldığı belirtildi.

Toplantının cuma ya da haftaya pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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