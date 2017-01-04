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Tekirdağ Çerkezköy kimyasal madde zehirlenme
GÜNDEM

Tekirdağ'da kimyasal madde zehirlenmesi

Organize sanayi bölgesindeki bir ilaç fabrikasında kimyasal maddeden etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:16:00 Güncelleme: 18:17:28 AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kimyasal maddeden etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir ilaç fabrikasında, kimyasal maddenin yere dökülmesi sonucu bazı işçiler fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, giydikleri özel elbise ile fabrikaya girerek, fenalaşan işçilere müdahale etti.

Kimyasal maddeden zehirlendikleri belirlenen işçiler, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanenin acil serisinde zehirlenen hastaların tedavi edildiği bölüme görevliler haricinde hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.

 

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