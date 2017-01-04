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Tekirdağ
GÜNDEM

Yakalanan kapkaççıdan ilginç savunma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otobüsten inen kadının cüzdanını çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. "Devlete çalışıyorum" diyen zanlının sözlerindeki gerçek ortaya çıktı...

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:57:41 Güncelleme: 20:59:09 İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otobüsten inen kadının cüzdanını çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Kapkaç zanlısı, "Ben devlete çalışıyorum" diyerek savundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu'da Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar yolunda halk otobüsünden inen bir kadını takip eden şüpheli kadının cüzdanını yankesicilik suretiyle çaldı. Durumu fark eden kadının yardım çığlığı atmasının ardından kaçmaya başlayan şüphelinin peşine önce kadının yardım talebine yanıt veren çevredeki vatandaşlar ardından olayın bildirilmesi ile bölgeye sevk edilen polis ekipleri düştü.

"DEVLETE ÇALIŞIYORUM, FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİRMEYİN"

Çetin Emeç Bulvarı üzerinde başlayan hırsız, vatandaş, polis kovalamacası alışveriş merkezi arkasında sona erdi.

Polise yakalanan hırsızlık şüphelisi kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğraf çekmesini istemediğini belirterek, polislerin gazetecilere engel olmasını istedi. Polislere, 'Ben devlete çalışıyorum, fotoğraflarımı çektirmeyin' diyen şüphelinin bu ilginç savunması karşısında şahsın ifadesine başvuran polis, şüphelinin daha önce işlediği suçtan ötürü denetimli serbestlik cezası aldığını, bu cezasını kamu kurumda çalışma şekilde yerine getirdiğini belirledi. Şüphelinin denetimli serbestlik cezasından ötürü "devlete çalışıyorum" dediği ortaya çıktı.

Polis ekipleri Ö.G. adlı şüpheliyi ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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