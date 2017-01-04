04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Türkiye Bağdat Irak Faruk Kaymakcı
GÜNDEM

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı:Türkiye ve Irak komşudan öte iki kardeş ülkedir

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı; "İlişkilerimiz tüm sınamaları başarıyla geçti." dedi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:12:32 Güncelleme: 19:16:25

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Irak'ın komşudan öte iki kardeş ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin Irak'a doğru, ilkeli, Irak'ın iyiliğinden ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Kaymakcı, Irak'taki beş buçuk yıllık görevini tamamlaması dolayısıyla Bağdat'taki Büyükelçilik rezidansında düzenlediği veda programında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'taki görevine Basra'da Başkonsolos olarak başladığını anlatan Kaymakcı, "Irak'ın birçok vilayetini gezdim ve insanlarıyla yakından çalışma fırsatı buldum. Aramızda tarihi, dini ve ekonomik gibi güçlü ilişkiler var." dedi.

"Türkiye ve Irak komşudan öte iki kardeş ülkedir." diyen Kaymakcı, "2010 yılından bu yana Irak'ta bazı sınamalar yaşandı, buna Türkiye'nin yaklaşımı oldu. Bu yaklaşımımız Irak'ta yanlış okundu veya bazı kesimlerin duymak ve görmek istemediği yaklaşımlardı. Bundan dolayı Türkiye ve Irak ilişkilerinde zaman zaman soğukluk ve gerginlikler yaşandı ama Türkiye politikasını Irak'a olan iyi niyetli yaklaşım çerçevesinde uzun dönemli düşünerek sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her zaman Irak'ın birlik ve bütünlüğü ile halkının mutluluğundan yana olduğunu söyleyen Kaymakcı, "İlişkilerimiz tüm sınamaları başarıyla geçti." diye konuştu.

"2017 AÇILIMLARA VESİLE OLACAK"

2017 yılının Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni açılımlara vesile olacağını ifade eden Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Aradaki sorunlar aşılmayacak sorunlar değil. Türkiye'nin Irak'a olan yaklaşımı doğru, ilkeli, Irak'ın iyiliğinden ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımdır. Zaman zaman Iraklı kardeşlerimiz, Türkiye'nin uzattığı samimi ve güven elini kavramakta tereddüt ediyorlar. Türkiye, Irak'ın gerçek dostudur. Irak, Türkiye'ye güvenmeli. İki ülke ticaret, güvenlik, istihbarat ve diğer alanlarda ilişkileri değerlendirmeli."

Büyükelçi Kaymakcı, Basra Başkonsolosluğunun ardından Bağdat Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Amanos Dağları'ndaki PKK hedeflerine hava harekatı
GÜNDEM

PKK'ya hava harekatı
Reina saldırganına ait olduğu iddia edilen pasaportun sahibi konuştu
GÜNDEM

‘Saldırgana benzediğim için sorgulandım’
DEAŞ'ın Türkiye'deki saldırılarının yarısını Gaziantep hücresi gerçekleştirdi
GÜNDEM

DEAŞ yabancı hücreleri kullanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye, son 300 yılının en güçlü dönemindedir
GÜNDEM

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, son 300 yılının en ...
Irak’la yaşanan Başika krizi bitti, yeni dönem başlıyor
GÜNDEM

Başika krizi bitti, Irak'la yeni dönem başlıyor
Abdülhamit'in torunu Başkanlık Okulları açacak
GÜNDEM

Abdülhamit'in torunundan FETÖ'ye karşı Başkanlık ...
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı:Türkiye ve Irak komşudan öte iki kardeş ülkedir
GÜNDEM

"TÜRKİYE VE IRAK KOMŞUDAN ÖTE İKİ KARDEŞ ÜLKEDİR"
Reina saldırganı zannedip linç ettiler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI ZANNEDİP LİNÇ ETTİLER
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
GÜNDEM

EL BAB'DA 1 ASKER ŞEHİT, 4 ASKER YARALI
Fatih'te rehine operasyonu: 7 gözaltı
GÜNDEM

FATİH'TE REHİNE OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA LOKANTAYA SİLAHLI SALDIRI
İzmir'deki Reina operasyonunda evden çıkanlar şaşırttı
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ REİNA OPERASYONUNDA EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI