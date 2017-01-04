04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan uyarılarda bulundu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 19:35:26 Güncelleme: 20:55:15 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTwitter'daki hesabından vatandaşlara seslendi.

Terör saldırılarının ülkeyi birbirine düşürmek amacıyl yapıldığını dile getiren Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak, 2023 hedeflerimize de ulaşacağız, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek, 100 yıl önce başarılamayan bir Sevr tezgâhı, yeniden önümüze getirilecek. Ülkemize yönelik saldırıların asıl amacı muvazenemizi bozmaktır, duygularımızı aklımızın önüne geçirmektir, bizi birbirimize düşürmektir. Tüm vatandaşlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması; üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde ayakta kalabilmemizin sırrı, tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir vatan ve millet bilinci inşa edebilmemizdir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barack Obama görüştü
GÜNDEM

Erdoğan, Obama ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
GÜNDEM

Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı'nı kabul etti
Binali Yıldırım'dan Trump'a çağrı: Bu kepazeliğe son verin!
GÜNDEM

Trump'a çağrı: Bu kepazeliğe son verin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden taziye telefonu
GÜNDEM

Üç liderden Erdoğan'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır
GÜNDEM

"Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır"
İstanbul Üniversitesi'nden DEAŞ açıklaması
GÜNDEM

İstanbul Üniversitesi'nden DEAŞ açıklaması
Reina saldırganı zannedip linç ettiler
GÜNDEM

REİNA SALDIRGANI ZANNEDİP LİNÇ ETTİLER
Adana'da özel bir hastanede cenazeler karıştırıldı
GÜNDEM

BU CENAZEDE BİR YANLIŞLIK VAR!
Tansu Çiller: Gülen uçta olan partilerle işbirliğinden çekinirdi
GÜNDEM

"GÜLEN UÇTA OLAN PARTİLERLE İŞBİRLİĞİNDEN ÇEKİNİRDİ"
Çorum Valisi Kılıç: Afganistan ve Özbekistan'dan çoban ithal edeceğiz
GÜNDEM

ÇORUM'A İTHAL ÇOBAN!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir
GÜNDEM

ERDOĞAN VATANDAŞLARI SOSYAL MEDYADAN UYARDI
İstanbul'da lokantaya silahlı saldırı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA LOKANTAYA SİLAHLI SALDIRI