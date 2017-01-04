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Galip Öztürk FETÖ
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Galip Öztürk FETÖ soruşturmasında ifade verdi

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında iş adamı Galip Öztürk "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 21:33:08 Güncelleme: 21:35:13 AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Adliyesi'ne gelen işadamı Galip Öztürk , Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akça'ya ifade verdi. Öztürk'ün, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na davet edilmiş, "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenilen ilk iş adamı olmuştu.

Komisyonda konuşan Öztürk, FETÖ'nün iş adamlarından "tehdit ve şantaj" ile para aldığını ifade etmişti. Eski savcı Muammer Akkaş'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 2012 yılında tutuklandığını bildiren Öztürk, Ankara'dan bir avukat grubu geldiğini ve 60 milyon dolar verdiği takdirde hapisten çıkabileceğinin söylendiğini ileri sürmüştü.

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