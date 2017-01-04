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Adana'da özel bir hastanede cenazeler karıştırıldı

Adana'da hayatını kaybeden avukat Aydın Gültekin'in cenazesinin, aynı gün vefat eden bir kadının cenazesiyle karıştırıldığı ortaya çıktı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:08:58 Güncelleme: 22:25:58 DHA

Adana'da özel bir hastanede aynı gün vefat eden avukat 87 yaşındaki Aydın Gültekin ile kimliği açıklanmayan bir kadının cenazeleri karıştı.

Adana Adliyesi önünde yapılan hakim, savcı ve avukatların katıldığı cenaze törenine avukat Gültekin'in cenazesi yerine kadının cenazesi getirildi.

Adana'nın tanınmış avukatlarından Aydın Gültekin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Gültekin için Adana Barosu tarafından tarihi adliye binasında hakim, savcı, avukatlar ve ailenin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Aynı gün, ölen ismi açıklanmayan bir kadının cenazesi de defin için ailesi tarafından özel hastaneden alınıp, mezarlığa götürüldü. Gasilhanede açılan tabuttan, erkeğe ait cenaze çıkınca aile şoke oldu. Yapılan araştırmada ise cenazelerin özel hastanenin morgunda karıştığı ortaya çıktı.

Yanlışlık hemen fark edildi. Adliye önündeki törenin ardından Gültekin Ailesi de defin için Kabasakal Mezarlığı'na gittikleri sırada gelen telefonla cenazelerin karıştığını öğrendi. Cenazeler tekrar değiştirilerek defin işlemleri tamamlanırken Gültekin Ailesi'nin bir yakını sosyal medya hesabından "Vefat eden bir yakınımızın naaşı yerine, başka bir naaş verilmiş. Adana Adliyesi'nde yapılan tören, diğer naaşa yapılmış oldu; neyse ki gasilhanede olayı diğer aile fark etmiş. Ölüye karşı saygınız olsun bari" diyerek duruma tepki gösterdi.

Özel hastanenin yönetimi ise karışıklığın sorumlusunun hastane olmadığını öne sürerek, vatandaşların kontrol ederek cenazelerini aldığını belirtti.

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