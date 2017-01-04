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Kahramanmaraş PKK KCK
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Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, 8 kişi tutuklandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 22:47:06 Güncelleme: 22:52:50 AA

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında HDP eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye getirilen 11 zanlıdan, aralarında HDP eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol kararıyla salıverildi.

Didim Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Elbistan'daki duruşmaya katılan Ayşenur A. Aydın da mahkemece tutuklandı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2016'da, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Elbistan ve Afşin ilçelerinde, gözaltı kararı bulunan 13 kişinin evine operasyon düzenlemiş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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