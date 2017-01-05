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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Tekirdağ
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da

Yarın katılacağı programlar için Tekirdağ'a giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partililer tarafından karşılandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 00:17:21 Güncelleme: 00:19:38 DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın katılacağı programlar için Ankara'dan uçakla Tekirdağ'a geldi. Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına inen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandıktan sonra karayoluyla geceyi geçireceği otele geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Tekirdağ'da katılacağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın temel atma ve toplu açılış programları öncesinde uçakla Ankara'dan Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki havaalanına geldi. Kılıçdaroğlu'nun gelişi nedeniyle Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü havaalanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uçaktan inen Kılıçdaroğlu’nu Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Candan Yüceer ve Emre Köprülü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten ve diğer partililer karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştıktan sonra, partisinin gençlik kolları üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Tekirdağ'da geceyi geçireceği otele geçti.

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