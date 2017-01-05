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Orta Asya Uzmanı Esedullah Oğuz Habertürk için yazdı

05 Ocak 2017 Perşembe, 02:28:24

Orta Asya Uzmanı Esedullah Oğuz, Zeytinburnu'na gitti, izlenimlerini Habertürk için kaleme aldı

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    ESEDULLAH OĞUZ/GAZETE HABERTÜRK

    Kahvemi yudumlarken etrafa bakınıyorum. Kâbil, Duşenbe veya Bişkek’ten aşina olduğum yüzler görüyorum. Hiçbirini şahsen tanımıyorum ama hemen hepsi bildiğim bir coğrafyanın insanları. 

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    Konuştukları dil ve lehçeleri biliyorum. Kimi Peştuca konuşuyor, kimi Kırgızca, kimi Uygurca. Mesela bir ağacın altındaki boyacı, Celalabad aksanıyla Peştuca konuşuyor. Ayakkabı boyarken, birkaç arkadaşıyla Taliban’ın savaş stratejisini tartışıyorlar.

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     O sırada bir telefon geliyor; güzel bir haber almış olmalı, yüzü birden aydınlanıyor ve telefonu kapatırken “Allahu Ekber” diye mırıldanıyor. “Bizimkiler bu sabah bir Afgan ordu aracını havaya uçurmuşlar” diyor gururlu bir tavırla. Ayakkabısını boyatan Türk müşteriyse konuşulanlardan habersiz, Afgan’a 3 lira uzatıp oradan ayrılıyor.

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