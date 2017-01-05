Orta Asya Uzmanı Esedullah Oğuz Habertürk için yazdı

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En büyük grup, yaklaşık 5 bin nüfusla Türkistanlılar ve Afgan Türkmenler. Uygurlar daha çok restoran ve kafe işletirken Afganlar ve Özbekler cep telefonu dükkânları, döviz büroları açıyorlar. Vize, ikâmet, oturma ve çalışma izni, hatta vatandaşlığa geçiş hizmetleri veren ofisler dikkat çekiyor. Belgesiz gelen bir kaçağın 2 bin 500 dolara oturma izni alabildiği, 50 bin dolar verenin kimlik sahibi olabildiği iddia ediliyor.