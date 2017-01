Orta Asyalı cihatçılar İstanbul'da nasıl kamufle oluyor!

Zeytinburnu’nda esas tehlike yaratan grup, son yıllarda Orta Asya ve Doğu Türkistan’dan gelen kaçaklar. Bunların büyük kısmı, Zeytinburnu’nu geçiş noktası olarak kullanıyor. İlçede eskiden beri büyük bir Orta Asya diasporası yaşandığı için, yeni gelenler kolayca eski soydaşları arasına karışıp kamufle olabiliyor; böylece cihat gibi amaçları için hazırlanırken kimsenin (ne yerel makamların ne de polisin) dikkatini çekmiyorlar.

1991’de Sovyetler Birliği dağılıp tüm cumhuriyetler bağımsızlığa kavuştuğunda Orta Asya toplumları umut doluydu ve gelecekten çok şey bekliyorlardı. Ancak geçen zaman içinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak yeni arayışlara başladılar. Radikal dinci gruplar, bu arayışa yanıt vermek için hazır bekliyordu.

SURIYE UYGULAMA ALANI

2000’li yıllara gelindiğinde, radikallerin çalışmaları meyve vermeye başladı. Arap Baharı, özellikle de Suriye savaşı, Orta Asyalı radikallere çeyrek asırda öğrendiklerini uygulama fırsatı sundu. Mevcut rejimlerden umduğunu bulamayan arayış içindeki binlerce Orta Asyalı genç, cihat için Suriye ve Irak’a akmaya başladı.

Türkiye, özellikle de Istanbul ve Zeytinburnu, Orta Asyalı radikal dinciler için çok uygun bir sıçrama tahtasıydı. Hem Türkiye’ye vizesiz gelebiliyor, hem de bu ülkede aylarca kalarak nihai amaçları için her türlü hazırlığı yapabiliyorlardı. Orta Asya, şu anda deyim yerindeyse “Arap Baharı” öncesi durumu yaşıyor: işsizlik, fakirlik, yolsuzluk, rüşvet ve ülkelerin tüm kaynaklarının hanedanlar tarafından çarçur edildiği dikta yönetimlerinden bıkıp usanan kitleler, arayış içindeki kızgın ve öfkeli genç kuşak, her an patlamaya hazır bir saatli bombayı andırıyor.

Tıpkı Tunuslu Muhammed Buazizi’nin olayında olduğu gibi, Orta Asya’da da benzer bir kıvılcım, büyük olayları tetikleyebilir.

ESEDULLAH OĞUZ/GAZETE HABERTÜRK

FOTOĞRAF: SİNAN BİLGENOĞLU