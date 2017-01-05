Times: Muhammed Amin’in hikâyesi aslında dünyaya uyarıydı

Times Gazetesi, 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Reina saldırısını düzenleyen kişinin Orta Asya kökenli olabileceği şüphesinin Türk basınında geniş biçimde ele alınmasının ardından, bu ülkelerden terör örgütü DEAŞ’a katılımı ele alan bir analiz yayınladı. Yazıda şöyle denildi: “Türk basını, Reina saldırısını düzenleyen kişinin, Çin’in Şincan bölgesinden bir Uygur Türk’ü olduğunu, Türkiye’ye de Kazakistan üzerinden geldiğini yazıyor. 2015’te DEAŞ ‘en yaşlı savaşçısı’ olarak tanıttığı 80 yaşındaki Muhammed Amin adlı beyaz sakallı militanın videosunu internete koyduğunda, ‘komik bir haber’ olarak algılanmıştı. Ama Amin’in hikâyesi aslında bir uyarıydı. Çin’in Uygur Türklerine baskısından usandığını, Suriye’de DEAŞ saflarında savaşırken ölen oğlunun izinden giderek örgüte katıldığını anlatıyordu. Eski bir imam olan Amin, savaşmak için geldiği Suriye’ye eşini, kızını ve dört torununu da getirmişti. Aynı Türk basınında çıkan haberlere göre Reina saldırganının yaptığı gibi...”

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