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Reina saldırısında yaralanan K.T yaşananları anlattı
05 Ocak 2017 Perşembe, 03:46:06 | Güncelleme: 04:05:41
Dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında vücudundan 7 kurşun çıkarılan K.T., içeride yaşananları anlattı
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MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK
Reina saldırısında vücudundan 7 kurşun çıkartılan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan K.T. yaşadıklarını anlattı.
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Arkadaşını gece kulübüne bırakmak için gittiğini ve içeri girdikten kısa bir süre sonra saldırının yaşandığını belirten K.T., şunları söyledi:
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“Girişte yüksek bir yer var. Önce oraya çıktı ve etrafı taradı. Ardından aşağı indi, herkes yere yatmıştı.
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Tek tek silahının namlusuyla insanları dürttü. Yaralı ve yaşayan varsa kafalarına sıktı. Bunu yaparken özellikle kadınları vurdu.
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Çok soğukkanlıydı. Arkadaşım bana da yere yat dedi. Ben yere yatan herkesi vurduğu için yatmak istemedim.
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O sırada göz göze geldik. Namlusunu bana doğrulttu. Ateş etti.”
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