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Reina saldırısında yaralanan K.T yaşananları anlattı

05 Ocak 2017 Perşembe, 03:46:06

Dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında vücudundan 7 kurşun çıkarılan K.T., içeride yaşananları anlattı

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    MÜSLİM SARIYAR/GAZETE HABERTÜRK

    Reina saldırısında vücudundan 7 kurşun çıkartılan ve yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan K.T. yaşadıklarını anlattı.

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     Arkadaşını gece kulübüne bırakmak için gittiğini ve içeri girdikten kısa bir süre sonra saldırının yaşandığını belirten K.T., şunları söyledi: 

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     “Girişte yüksek bir yer var. Önce oraya çıktı ve etrafı taradı. Ardından aşağı indi, herkes yere yatmıştı.

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