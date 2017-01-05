05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Reina Ali Ünal terör saldırısı
GÜNDEM

Reina'nın ortağı Ali Ünal, dehşet anlarını anlattı!

Reina'nın ortaklarından bir diğeri olan Ali Ünal, yaşadığı korku dolu anları anlattı

05 Ocak 2017 Perşembe, 04:08:18 Güncelleme: 04:10:01

Reina’nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anını BBC Türkçe’ye anlattı. Saldırı sırasında kapıda olduğunu belirten Ünal, son anda kurtulduğunu kaydetti. Ünal, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anını ve yaşadıklarını anlatırken, “Zannettim ki havai fişek atılıyor bir yerden ve sesi bize geliyor” dedi. Ünal şunları söyledi: “Bir arkadaşım telefon açtı, sırtımı yasladım kapıya. Telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi, dehşet verici. Zannettim ki havai fişek atılıyor ve sesi bize geliyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm. Kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. Saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, çitin üzerinden yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. 10-15 santimetre üzerimde mermi delikleri vardı. Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğimde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu.”

O gece Reina’da 700 kişinin bulunduğunu söyleyen Ünal, “Saldırıda çoğu insan, depolarımıza, merdiven altlarına, diğer yazlık restoran kısmındaki mutfaklara saklandı. Her tarafta farklı kapılar olduğu için, yazlık bir mekâna açıldığı için insanlar kaçma fırsatı buldu” diye konuştu.

GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dış mekânları koruyanlara silah verilmesi gündemde
GÜNDEM

Dış mekan korumalarına silah mı verilecek?
Reina saldırısında yaralanan K.T yaşananları anlattı
GÜNDEM

"Özellikle kadınları hedef aldı! Yaşayan varsa ...
Reina'dan önce hedefte Taksim olduğu iddiası
GÜNDEM

Reina'dan önce hedef orası mıydı?
Reina saldırganı zannedip linç ettiler
GÜNDEM

Reina saldırganı zannedip linç ettiler
Sınır kapılarında terör tedbirleri
GÜNDEM

Sınır kapılarında terör tedbirleri
Katliam öncesi Reina'nın sayfasına mesaj atan zanlı gözaltında
GÜNDEM

Katliam öncesi Reina'nın sayfasına mesaj atan zanlı ...
Yeni yılın ilk gecesi çifte dehşet Swarm’la geldi
GÜNDEM

YILBAŞI GECESİ GENÇ KIZ ÇİFTE DEHŞET YAŞADI!
Orta Asyalı cihatçılar İstanbul'da nasıl kamufle oluyor!
GÜNDEM

ORTA ASYALI CİHATÇILAR İSTANBUL'DA NASIL KAMUFLE OLUYOR!
Reina'nın ortağı Ali Ünal, dehşet anlarını anlattı!
GÜNDEM

REİNA'NIN ORTAĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI!
Dış mekânları koruyanlara silah verilmesi gündemde
GÜNDEM

DIŞ MEKAN KORUMALARINA SİLAH MI VERİLECEK?
Times: Muhammed Amin’in hikâyesi aslında dünyaya uyarıydı
GÜNDEM

TİMES: AMİN'İN HİKAYESİ DÜNYAYA BİR UYARIYDI!
Reina saldırısında yaralanan K.T yaşananları anlattı
GÜNDEM

"ÖZELLİKLE KADINLARI HEDEF ALDI! YAŞAYAN VARSA KAFALARINA SIKTI"