Reina'nın ortağı Ali Ünal, dehşet anlarını anlattı!

Reina’nın ortaklarından Ali Ünal, saldırı anını BBC Türkçe’ye anlattı. Saldırı sırasında kapıda olduğunu belirten Ünal, son anda kurtulduğunu kaydetti. Ünal, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anını ve yaşadıklarını anlatırken, “Zannettim ki havai fişek atılıyor bir yerden ve sesi bize geliyor” dedi. Ünal şunları söyledi: “Bir arkadaşım telefon açtı, sırtımı yasladım kapıya. Telefonda konuşurken inanılmaz gürültüler duydum. Uçaksavar mermisi gibi, dehşet verici. Zannettim ki havai fişek atılıyor ve sesi bize geliyor. Bu sırada kapıda kaçışan arkadaşlarımızı gördüm. Kafamı uzattığımda yanımda bir soba ve o sobada patlayan mermileri hissettim. Saldırganın bana doğru geldiğini de görmedim. Kendimi bulunduğum yerin arkasındaki çitin üzerinden atıp içeri geçmeyi düşündüm ama ayağım takıldı, çitin üzerinden yere yuvarlandım. O sırada saldırgan bana yetişmiş ve arkamdan da ateş etmiş. 10-15 santimetre üzerimde mermi delikleri vardı. Ben düşünce beni vurduğunu düşündü sanırım ve içeriye doğru yöneldi. Kendime geldiğimde arkadan içeriye girişini gördüm. Korkunçtu.”

O gece Reina’da 700 kişinin bulunduğunu söyleyen Ünal, “Saldırıda çoğu insan, depolarımıza, merdiven altlarına, diğer yazlık restoran kısmındaki mutfaklara saklandı. Her tarafta farklı kapılar olduğu için, yazlık bir mekâna açıldığı için insanlar kaçma fırsatı buldu” diye konuştu.

GAZETE HABERTÜRK