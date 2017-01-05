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Maliyeciler Reina’da tesadüfen kurtuldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 04:22:34

Yılbaşı gecesi Reina’ya vergi denetimine giden 3 vergi uzmanı çatışma başladığında katilin kurşunlarından kaçıp kendilerini muhasebe odasına kilitledi. Silah sesleri susmak bilmezken Maliyeciler pencere camlarını kırıp atlayarak kurtuldu

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    Yılbaşı gecesini kana bulayan katliamdan maliyeciler de kıl payı kurtuldu. 

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    Resmi görevi oldukları için isimlerini açıklayamayacağımız İstanbul Vergi Dairesi’ne bağlı çalışan 3 müfettiş diğer 300 arkadaşı gibi yılbaşında gece kulüplerinin, restoranların yolunu tutarak buralarda hem sanatçıların kazançlarını hem de işyerlerinin hasılatlarını gözlemlemeye çıkmıştı.

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    Aldıkları notlar ile işletmelerin Maliye’ye bildirdiği rakamları karşılaştırıp vergi kayıp-kaçağını önlemeye çalışan 3 müfettiş yılbaşı gecesi birkaç ayrı restoran gezdikten sonra aynı amaçla Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya gitti.

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