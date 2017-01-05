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Reina canisinin Konya'daki komşuları konuştu

05 Ocak 2017 Perşembe, 04:51:38

Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar, başta İstanbul ve teröristin kaldığı Konya’da sürüyor.

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    ZAFER SAMANCI - NEŞET DİŞKAYA/GAZETE HABERTÜRK

    Reina’daki katliamı gerçekleştiren DEAŞ’lı teröristle ilgili operasyonlar çeşitli illerde sürerken, saldırganın Konya’da geçirdiği 37 güne ilişkin de yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

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    Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar, başta İstanbul ve teröristin kaldığı Konya’da sürüyor. 

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     Teröristin Konya’da kaldığı 37 gün boyunca 4 kez otogarda görüntülere takıldığı, 1’inde Ankara, 3’ünde İstanbul’a bilet aldığı belirtildi. 

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