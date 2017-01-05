Reina canisinin Konya'daki komşuları konuştu

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Başka bir site sakini ise zanlı ile birkaç kez göz göze geldiklerini ama konuşmadıklarını belirterek “Kendisiyle komşuluk ilişkimiz yoktu. Aynı sitede oturmuş olmanın verdiği korku ile bizi öldürmediği için şükrediyoruz” dedi.