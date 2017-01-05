Reina canisinin Konya'daki komşuları konuştu

05 Ocak 2017 Perşembe, 04:51:38 | Güncelleme: 05:35:18
Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar, başta İstanbul ve teröristin kaldığı Konya’da sürüyor.
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ZAFER SAMANCI - NEŞET DİŞKAYA/GAZETE HABERTÜRK
Reina’daki katliamı gerçekleştiren DEAŞ’lı teröristle ilgili operasyonlar çeşitli illerde sürerken, saldırganın Konya’da geçirdiği 37 güne ilişkin de yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
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Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar, başta İstanbul ve teröristin kaldığı Konya’da sürüyor.
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Teröristin Konya’da kaldığı 37 gün boyunca 4 kez otogarda görüntülere takıldığı, 1’inde Ankara, 3’ünde İstanbul’a bilet aldığı belirtildi.
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Teröristin 15 Aralık’ta Konya Otogarı’nda İstanbul’a saat 22.00’de kalkacak otobüse bilet alırken görüntüsü ortaya çıkmıştı. Teröristin 37 gün kaldığı Konya’da kira kontratını emlakçının üzerine yaptırdığı da ortaya çıktı.
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Reina saldırganının ilk tuttuğu Kosova Mahallesi’ndeki evden kira anlaşmazlığı nedeniyle 1 gün sonra ayrıldığı, aynı mahallede 60 metre mesafedeki başka bir sitedeki daireye emlakçı ücreti ve iki aylık kira bedeli olarak 3 bin 300 lira ödediği öğrenildi.
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Teröristin kira kontratı, elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini de emlakçının üzerine yaptırdığı tespit edildi. Kontratı üzerine alan emlakçı ile ilk evi tuttuğu emlakçının sorgusu sürüyor.
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Teröristin, kaldığı binadaki kapıcının 50 lira aidat isteğini sert bir tavırla geri çevirdiği belirtildi. Kapıcı, şansın kendisini terslediği için korkudan aidatı alamadığını söyledi.
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‘SURATI HEP ASIKTI’
Yaklaşık 80 dairenin bulunduğu binanın ikinci katında kalan terörist ve ailesinin ismini vermek istemeyen komşuları “Bu adamla birkaç kez kapıda karşılaştık.
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Ama hiç konuşmadık. Televizyonlarda gördüğüm zaman zor tanıdım, çünkü buradayken uzun sakallıydı. Orada sakallarını kesmiş bir görüntüsü vardı.
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Suratı hep asık ve kaşları çatıktı” ifadelerini kullandı
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Başka bir site sakini ise zanlı ile birkaç kez göz göze geldiklerini ama konuşmadıklarını belirterek “Kendisiyle komşuluk ilişkimiz yoktu. Aynı sitede oturmuş olmanın verdiği korku ile bizi öldürmediği için şükrediyoruz” dedi.
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Teröristin Konya Otogarı’nda 15 Aralık’ta yanında mavi montlu ‘Yusuf Hoca’ kod adlı DEAŞ’lı olduğu öne sürülen kişiyle görüldüğü, saat 22.00’deki İstanbul otobüsünde 14 numaralı koltuğa tek kişilik bilet aldığı belirtiliyor.
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Terörist ve ailesi 1 gün geçirdikleri evden (altta) parada anlaşamayınca ayrılarak başka bir sitede (üstte) ev tuttu.