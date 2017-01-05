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TSK: Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendi

TSK:Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini duyurdu

05 Ocak 2017 Perşembe, 08:43:10 Güncelleme: 08:44:58 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 04 Ocak 2017 tarihinde 18.59-19.18 saatleri arasında Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinealınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek bölgede tespit edilen 6 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi. 

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