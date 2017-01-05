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Doğan Holding'in eski ve yeni iki yöneticisine gözaltı

Doğan Holding, Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:07:18 Güncelleme: 10:39:34

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ile holdingin eski yöneticilerinden Yahya Üzdiyen, gözaltına alındı. Doğan Holding'in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun FETÖ üyeliğinden tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında her iki yöneticisinin de ev ve ofislerinde arama yapıldığı, gözaltına alındıkları bildirildi.

Doğan Holding'den yapılan açıklamada konuyla ilgili şu bilgi verildi: "Bu sabah şirketimiz Baş Hukuk müşaviri Erem Turgut Yücel'in ve eski yöneticimiz Yahya Üzdiyen'in, daha önce Ankara Temsilcimiz Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında ev ve ofislerinde arama yapılmış ve kendileri gözaltına alınmıştır. Sözkonusu arama işlemi sadece adı geçen yöneticilerimizin şahsi çalışma ofislerinde yapılmış olup, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları faaliyetlerine aynen ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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