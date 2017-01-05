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Konya Akşehir'de semt pazarının çatısı çöktü

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:29:08 AA

Yoğun kar birikintisi nedeniyle Konya Akşehir'deki semt pazarının çatısı çöktü. Enkaz altından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı

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    Konya'nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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    Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

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    Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 34 dakika önce
    o kadar kar birikene kadar yetkililer neredeymiş
  • Misafir 35 dakika önce
    düzenli takip kontrol yok tembeliz çalışmıyoruz masa başından kalkmıyoruz
  • Misafir 36 dakika önce
    belediyenin ihmali, temizlemeliydi
  • Misafir 36 dakika önce
    yoğun kar birikintisi varsa belediye niye düzenli olarak takip edip temizlemiyor
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