GÜNDEM
Konya Akşehir'de semt pazarının çatısı çöktü
05 Ocak 2017 Perşembe, 10:29:08 | Güncelleme: 10:35:10
AA
Yoğun kar birikintisi nedeniyle Konya Akşehir'deki semt pazarının çatısı çöktü. Enkaz altından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
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Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.
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Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, çalışmaları yerinde takip ediyor.
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Kaymakam Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişinin enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
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Sezgin, enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu dile getirerek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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