GÜNDEM
Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı
05 Ocak 2017 Perşembe, 10:45:49 | Güncelleme: 10:56:05
DHA
Sapanca Gölü'nde sürüklenen teknesini kayıkla açılarak kurtarmak isterken mahsur kalan kişi, Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı
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Sapanca Gölü kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan "Azra&Bade" isimli tekne, rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklenmeye başladı.
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Teknesinin sürüklendiğini gören Seyfi Köse (54), kayıkla teknesine ulaşmak istedi, ancak teknenin anahtarını yanına almadığını fark etti.
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Kuvvetli rüzgar sebebiyle dönemeyen ve gölde mahsur kalan Köse, AFAD'ı arayarak yardım istedi.
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Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, gölde sürüklenen tekneye ulaşarak Seyfi Köse'yi kıyıya çıkardı.
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Evinden teknesinin anahtarını alan Köse, AFAD ekipleriyle tekrar açılarak teknesini kıyıya yanaştırdı.
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