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Sapanca Gölü'nde kayıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:45:49 DHA

Sapanca Gölü'nde sürüklenen teknesini kayıkla açılarak kurtarmak isterken mahsur kalan kişi, Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı

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    Sapanca Gölü kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan "Azra&Bade" isimli tekne, rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklenmeye başladı.

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    Teknesinin sürüklendiğini gören Seyfi Köse (54), kayıkla teknesine ulaşmak istedi, ancak teknenin anahtarını yanına almadığını fark etti.

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    Kuvvetli rüzgar sebebiyle dönemeyen ve gölde mahsur kalan Köse, AFAD'ı arayarak yardım istedi.

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