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2017-LYS açık uçlu soru örnekleri

ÖSYM, 2017-LYS'lerde üniversite adaylarına yöneltilecek açık uçlu soru örneklerini internet sitesinden yayımladı

05 Ocak 2017 Perşembe, 11:17:49 Güncelleme: 11:43:42

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) üniversite adaylarına yöneltilecek açık uçlu soru örneklerini internet sitesinden yayımladı.

2017-LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacak. Kısa cevaplı sorular, cevabı bir sözcük, bir sayı veya bir cümle ile adaylar tarafından cevap kağıdına yazılan veya kodlanan sorulardan oluşacak.

Her LYS oturumunda (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4 ve LYS-5) 3 adet kısa cevaplı açık uçlu soru sorulacak olup LYS-1 de 3 adet sayısal açık uçlu soru, (LYS-1’de yalnızca Matematik Testi yer alacaktır; Matematik ve Geometri testleri ayrı değil, tek test olacaktır), diğer oturumlarda ise sözel açık uçlu sorular sorulacaktır.

2017-LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAYIN

2017 LYS'LERDE SORULACAK AÇIK UÇLU SORULARIN DAĞILIMI

LYS-1 (Matematik):  Matematik Testi (3)

LYS-2(Fen Bilimleri): Fizik Testi (1), Kimya Testi (1), Biyoloji Testi (1)

LYS-3 (Edebiyat-Coğrafya): Coğrafya (1), Türk Dili ve Edebiyatı Testi (2)

LYS-4 (Sosyal Bilimler): Tarih Testi (1), Coğrafya Testi (1) ve Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi (1)

LYS-5 (Yabancı Dil): Yabancı Dil Testi (3)

2017- Lisans Yerleştirme Sınavlarında (2017-LYS) yer alacak açık uçlu soruların cevapları, adaylar tarafından ilgili kutucuklara ekte yer alan örneklerde yer aldığı şekilde yazılıp kodlanacaktır. Cevap kâğıdına kodlama yapmayan adaylar, ilgili soruya cevap vermemiş sayılacaktır. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacaktır.

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