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Sel suları altında kalan seralarda sandallarla hasat

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:11:22 DHA

Mersin'de geçen hafta meydana gelen sel felaketi sonrası seraları sular altında kalan çiftçiler, sandalla hasat yapıyor

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    Tarsus İlçesi'ne bağlı 12 mahallede bulunan seraları yutan sel suları çiftçilere geçit vermedi.

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    Hasat dönemi başlayan örtü altı patlıcan ve kabaklarını su dolu seralardan kurtarmak isteyen üreticiler, çareyi hasat ettikleri ürünleri sandallarla taşımakta buldu.

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    Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı. Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı.

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