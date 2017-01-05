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Sandalla hasat yapmaya çalışıyorum. Tarih yazmış mı böyle bir şeyi? Ama biz yaptık, artık yok derlerse inanmayın. 106 dönüm yer işliyorum ve tamamı sular altında. Tohumlarımız çok pahalı, kabaklarımız sular altında.