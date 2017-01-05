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Olay günü yine para istemesi üzerine tartıştık. Hedefimde o vardı. Ona ateş ettiğimi hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum" derken, annesi ve iki kız kardeşini de nasıl öldürdüğünün kendisine sorulması üzerine "Nasıl? Onları da mı vurdum?" diyerek şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.