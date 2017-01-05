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Trabzon'da cinnet! Annesi ve kardeşini öldürdüğünü jandarmada öğrendi!

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:23:03 İHA

Ali Ragıpoğlu, yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle cinnet geçirip annesi ve kardeşlerine tüfekle ateş açarak saldırdı. Erkek kardeşini hedef aldığını belirten Ragıpoğlu, annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü jandarmada öğrendi

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    Trabzon'un Sürmene ilçesi Yukarı Çavuşlu mahallesinde dün aynı aileden 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın perde arkası aralanıyor.

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    Bir süre önce bir kamu kurumundan emekli olduğu öğrenilen ve İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu (53), dün Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde erkek kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nun (45) kendisinden para istemesi nedeniyle tartışmaya başladı. 

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    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ragıpoğlu, tüfekle ilk önce kardeşi Ahmet Ragıpoğlu'nu ardından da annesi Zehra Ragıpoğlu (75), kardeşleri Elmas Ragıpoğlu (50) ve yatalak olan özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu'nu (48) tüfekle vurarak öldürdü.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 18 saniye önce
    artık nasıl gözü döndüyse
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