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PKK, Hakkı Turgay
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Yakalanan gri listedeki PKK'lı Hakkı Turgay adliyeye böyle getirildi!

Bir hafta önce Batman'da keşif yaparken yakalanan PKK'lı Hakkı Turgay, adliyede sedyenin gireceği büyüklükte asansör olmadığı için böyle taşındı

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:43:03 Güncelleme: 12:47:41

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın “Aranan Terörist Listesi’nde” gri kategoride bulunan Mardin/Kızıltepe YPS sorumlusu mensubu "Senar" kod adlı Hakkı Turgay yakalandı. Adliyede sedyenin gireceği büyüklükte asansör olmadığı için PKK'lı terörist sedyeyle taşındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir.

Bu kapsamda; 24 Aralık 2016 tarihinde Batman İl jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan operasyon sonucunda; İçişleri Bakanlığı’nın “Aranan Terörist Listesi’nde” gri kategoride bulunan Mardin/Kızıltepe YPS sorumlusu BTÖ mensubu Senar (k) Hakkı Turgay ve bu terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık yapan H.G., Ç.A. ve M.Y. isimli işbirlikçi şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yakalanan bu şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; (1) adet el dürbünü, (1) adet el telsizi, (1) adet 9 mm tabanca, (2) adet av tüfeği, (15)adet 9mm fişek, (15) adet kaleşnikof P.Tf fişeği, (17) adet av tüfeği fişeği, (1) adet not defteri, (1) adet sırt çantası, (1) kutu silah temizleme spreyi, (5) adet büyük boy pil , muhtelif giyim malzemeleri, (2) adet terör örgütü mensuplarına ait fotoğraf, (12) adet CD, (1) adet cep telefonu (2)adet sim kart ve (1) adet otomobil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcılığı’nca konulmuştur.

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Bulut KUTLU / HABERTÜRK HABER MERKEZİ

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