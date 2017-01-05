15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu, AK Parti'ye o fotoğrafı sordu

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, AK Partili 12 vekilin, 2012 yılında yaptığı Pensilvanya ziyaretini ve o ziyaret sırasında FETÖ lideri ile çektirdiği fotoğrafı AK Parti Genel Merkezi'ne sordu.



Aralarında Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün de bulunduğu 12 milletvekilinin FETÖ lideriyle çektirdiği fotoğraf 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kamuoyuna yansımıştı.

Darbe Komisyonu 2012 yılında Pensilvanya'da çekilen bir fotoğrafı da gündemine aldı.

Komisyon Başkanı Reşat Petek imzasıyla AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen yazıyla "Bu program AK Parti tarafından mı düzenlendi" sorusuna yanıt istendi.

Komisyon, çalışmaları sırasında CHP'ye de yazı göndermiş, Kılıçdaroğlu'nun 2013'teki ABD ziyaretine ilişkin bilgi istemişti.

HABERTÜRK TV / ANKARA