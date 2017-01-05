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Şehit Hüsnü Bilgiç'in annesi
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Şehit Hüsnü Bilgiç'in babaevinde yas var

Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç'in Malatya'daki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:55:32 Güncelleme: 14:05:11 AA

Şehit Bilgiç'in, Arapgir ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asıldı. İlçedeki dükkanlar ve araçların camları da bayraklarla donatıldı.Helikopterle ilçeye getirilen şehidin naaşı, ambulansla babaevinin önünden geçirilerek Arapgir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anne Hülya Bilgiç, hastane önünde elindeki Türk bayrağını kaldırarak, "Bu vatanı şerefsizlere vermeyeceğiz. Yavrum vatan uğruna öldü. Onun kanının aktığı yere gideceğim. Ben ağlamam.'' dedi.

Oğlu vurulduğu sırada onunla telefonla konuştuğunu anlatan Bilgiç, oğlunun ''Anne göğsümden vuruldum.' dediğini söyledi.

Bilgiç, ''Oğlumun düğününe mi geldiğiniz? Oğlum, vurulduğu gün izinliydi.'' ifadelerini kullandı. Şehit Bilgiç'in 2 kız kardeşi bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

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