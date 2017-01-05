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Erzurum'da FETÖ'cü iki komutan müebbet hapis cezası
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Erzurum'da FETÖ'cü iki komutan müebbet hapis cezası

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:41:42 Güncelleme: 15:56:46 AA

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ/ PDY'nin atama listesinde adı örgütün sözde 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak yeralan Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Her iki komutana iyi hal indirimi uygulanmadı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılanan ve örgütün sözde "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Koçak ve Yılmaz ile avukatları Üzeyir Termeli ve Ömer Can Aydın katıldı.

Esas hakkındaki savunmalarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanıklar Yılmaz ve Koçak'a "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, sanıkların cezasında ise herhangi bir indirime gidilmesine yer olmadığına hükmetti.

Türkiye'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin komutanların yargılandığı ilk davada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanıkların suçunun terör kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen mütalaada, her iki sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    az ceza verilmiş Tek kişilik oda larda tutulması lazım bunların
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