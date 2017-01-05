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Adana'daki yeni yılın ilk cinayetinde uyuşturucu şüphesi

2017'nin ilk saatlerinde başından vurulmuş halde bulunan Korkut Özgün'ün uyuşturucu alışverişi sırasında para kavgası yüzünden öldürüldüğü belirlendi

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:04:22 Güncelleme: 16:14:16 DHA

Adana'da yeni yılın ilk saatlerinde otomobil içerisinde başından tabanca ile vurulmuş halde cesedi bulunan 35 yaşındaki Korkut Özgün'ün katil zanlısı 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cinayetin uyuşturucu alışverişi yüzünden işlendiğini belirleyen polis, olaya karışan 37 yaşındaki Deniz Süylemez ile kardeşi 34 yaşındaki Kenan Süylemez'i de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

1 Ocak saat 01.30 sıralarında Ova Mahallesi 44002 sokakta park halinde 01 KS 534 plakalı lüks otomobilin içinde işsiz Korkut Özgün'ün cesedi bulundu. Özgün'ün ölümü ile ilgili çalışma yapan Cinayet Bürosu ekipleri, olayın uyuşturucu alışverişi yüzünden çıkan tartışma sonrasında meydana geldiğini belirledi.

Ekipler, cinayet sırasında Korkut Özgün'ün yanında olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler cinayetle ilgilerinin olmadığını iddia ederek, "Olayın meydana geldiği yerde arabanın içinde sohbet ediyorduk. Yanımıza gelen bir araçtan inen kalabalık bir grup, bize saldırdı, aramızda kavga çıktı. Korkut Özgün de o sırada vuruldu" diye ifade verdi.

Bu kişiler serbest bırakılırken, polis bu kez Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Evlerinde bulunamayan Deniz Süylemez ve Kenan Süylemez için de yakalama kararı çıkardı.

Soruşturmayı genişleten polis, gözaltına aldığı 5 kişi ile aranan Süylemez kardeşlerin uyuşturucu satmak için Korkut Özgün ve yanındaki 5 kişi ile buluştuğunu para yüzünden çıkan kavga sonrası cinayetin işlendiğini belirledi.

'KENAN AĞABEY VURDU'

Cinayet Bürosu'nda sorgulanan zanlılardan Fırat Demir ifadesinde, "Arabayla dolaşıyorduk, beyaz renkli lüks araç sokağın ortasında park etmiş duruyordu. Geçemeyince Deniz aşağıya inip çekmesini söyledi. Tartışmaya başladılar, biz de indik. Kavga çıktı, bu sırada Kenan ile Şakir de başka bir arabayla geldi. Kenan ağabeyi Deniz'in dayak yediğini görünce silahını çekip ateş etti" dedi. Polisin çapraz sorguya aldığı diğer zanlıların da aynı ifadeyi verdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'silahla adam öldürme olayına iştirak' suçundan adliyeye sevk edilirken, polis Deniz ve Kenan Süylemez kardeşleri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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