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İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler!

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:47:10

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Bayraklı Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    yazıklar olsun ya bitmediniz artık !!!
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