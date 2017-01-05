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İzmir Valisi: PKK olduğunu değerlendiriyoruz

İzmir Valisi Ayyıldız, Bayraklı Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili elde edilen verilere dayanarak saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğinin değerlendirildiğini belirtti

05 Ocak 2017 Perşembe, 17:56:23 Güncelleme: 18:42:52 HABERTURK.COM

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bayraklı Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ayyıldız şöyle konuştu;

"Biraz önce şu anda bulunduğumuz Bayraklı Adliyesi önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuz ve adliye memurumuz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Durumları ciddi olan var. Tedavi görüyorlar. Tedavi görecek kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Emniyet güçlerimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla maalesef şehit olan kardeşimizin de çabaları dahil olmak üzere az zaiyatla atlatılmıştır. Yanlarında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirilmiş. Tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu hadise içimizi yakmıştır. Ulusal basın olarak bu hadiselerde sizin sağduyulu davranmanız ciddi anlamda önemli. Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğunu değerlendiriyoruz. Riske girmeden arkadaşlar patlatarak ihtimal dahilinde de olmuş olsa bu tehlikeyi bertaraf etti."

"Şu ana kadar elde olan veriler, PKK olarak değerlendirilmekte. Eyleme baktığımızda ve kişilerin kimlik tespitleriyle ilgili bakıldığında böyle bir değerlendirme yapıldı."

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