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Çorum'da askeri araçla minibüs çarpıştı: 2 şehit, 14 yaralı

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 14 kişi yaralandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:08:52 Güncelleme: 21:19:24 AA

Çorum'da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde İsmail Aydın'ın (54) kullandığı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, askeri araçtaki Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerine şehit oldu. Askeri araçtaki Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer ile minibüsün sürücüsü Aydın Kantar, minibüste bulunan Kezban Kantar (28), Dürüye Evkaya (32), Mehmet Uçak (63), Halime Baldan (44), Saliha Sünnetçi (57), İsmail Atalay (76), Kemal Şen (33), Gülüşen Şahin (51), Hüseyin Bektaş (20), Ercan Aktaş (15), Funda Baldan (23), İsmail Kızıltepe (61) ve Gözde Kırış (25) yaralandı.

Araçlarda sıkışan astsubay Gençer ile minibüsteki bazı yolcular, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde bekletilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan astsubay Gençer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza yapan askerlerin, Kırkdilim mevkisindeki bir trafik kazasına müdahale etmeye gittiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Laçin-Çorum karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Şehitler için yarın sabah İl Jandarma Komutanlığında tören düzenleneceği öğrenildi. Törenin ardından şehit astsubay çavuş Gençer'in naaşının memleketi Kayseri'ye, şehit uzman çavuş Ekinci'nin naaşının memleketi Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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