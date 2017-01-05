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Askeri kamuflajı suikast için kullanacaklardı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:14:27

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın 4 silah ve mühimmat deposunu bulundu. Depoda birçok mühimmatın yanı sıra 5 astsubay ve uzman çavuş rütbesi takılı askeri kamuflaj bulundu

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    Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR

    Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, başlatılan Bayrak-36 Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.

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    Operasyonda Lice İlçesi Yolçatı Köyü kırsalında Hoydanagevren Tepe bölgesinde 4 ayrı silah ve mühimmat deposu bulundu. 

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    ONLARCA SİLAH, BİNLERCE MERMİ BULUNDU

    Askerler tarafından yapılan aramalarda; 26 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet 60 mm havan, 50 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet RPG- 7 roketatar, 105 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği 17 adet el bombası, 1 adet M 72 anti tank law silahı, 1 adet M-16 tüfek 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet makineli tabanca, 240 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği, 

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