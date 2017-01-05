Askeri kamuflajı suikast için kullanacaklardı

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:14:27 | Güncelleme: 18:24:49
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın 4 silah ve mühimmat deposunu bulundu. Depoda birçok mühimmatın yanı sıra 5 astsubay ve uzman çavuş rütbesi takılı askeri kamuflaj bulundu
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Mehmet KAYAHAN/ DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 10 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, başlatılan Bayrak-36 Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor.
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Operasyonda Lice İlçesi Yolçatı Köyü kırsalında Hoydanagevren Tepe bölgesinde 4 ayrı silah ve mühimmat deposu bulundu.
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ONLARCA SİLAH, BİNLERCE MERMİ BULUNDU
Askerler tarafından yapılan aramalarda; 26 adet Kaleşnikof tüfek, 1 adet 60 mm havan, 50 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet RPG- 7 roketatar, 105 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği 17 adet el bombası, 1 adet M 72 anti tank law silahı, 1 adet M-16 tüfek 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet makineli tabanca, 240 adet 12,7 mm uçaksavar fişeği,
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188 adet 14,5 mm doçka uçaksavar fişeği, 4 bin 320 adet 5,45 mm kaleşnikof fişeği, 1 adet aydınlatma fişeği, 100 adet M-16 fişeği, 100 adet M-1 fişeği, 3 adet EYP düzeneği,
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100 kilo amonyum nitrat, 1 adet anti tank mayını, 11 adet mutfak tüpü, 4 adet piknik tüpü, 1 adet 2 tonluk kriko ve çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirildi.
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SUİKAST YAPMAK İÇİN KULLANILACAKTI
Lice'de bulunan PKK ait silah ve mühimmat deposunda 5 adet astsubay ve uzman çavuş rütbeleri takılı askeri kamuflaj bulundu.
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PKK'lı teröristler kendilerini askeri kamuflajlı suikast yapmak için kullanacakları belirtildi.
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Operasyonların ağır kış şartlarına rağmen, planlandığı şekilde kararlıkla devam ettiği kaydedildi.