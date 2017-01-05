Veysi Kaynak: Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Çok önemli çalışmalar var. Fırat Kalkanı ile Suriye'de Cerablus'tan Azez'e kadar 20 kilometrelik alan terörden temizlenmiştir. Bu örgütler kişisel eylemlere geçtikleri anlaşılıyor. Belki daha büyük gruplar halinde yaptıkları eylemleri canlı bombalarla yapmaya gayret ediyorlar. Polisimiz gerçekten tedbirli . Adliyeye doğru girmek için uğraşan aracı engellediler. Polisimiz maalesef şehit oldu. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır."

"Bu hafta bildiğiniz gibi İzmir çok güvenli huzurlu bir şehir. Ama asla terörle mücadele bunlar bizi saptırmayacaktır. Tamamının birer birer sona geldiğini göreceğiz. İzmir'e sonra bütün ülkemize taziyelerimizi iletiyorum. Ailelerine Allah sabır versin diyorum. Şunu unutmamız gerekir. Terörle mücdele ettiğimiz sahada insani boyutu ihmal etmiyoruz."

"Türkiye sahada mücadele etmek yetmiyor. Bu çalışmalarımız aylık devam edecektir. Fırat Kalkanı operasyonu başarıyla devam ediyor. Başbakanımızın Irak ziyareti çok önemli neticeler doğuracaktır. Ben tekrarla bu menfur saldırıdan dolayı rahmet diliyorum. Önemli bir hadiseyi önelyen şehit polisimize çalışma arkadaşlarına minnetlerimi ifade ediyorum."

"Valimizin açıklamasını naklettim 2 terörist ölü olarak ele geçirildi .Bombalı araç imha edildi. Saldırı PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor. Bunlar ortak bir birlik içindeler."