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Reina canisi için Ege'de alarm

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren ve hala yakalanamayan DEAŞ'lı teröristin kaçma ihtimaline karşı Ege Denizi'nde bir dizi önlem alındı

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:21:54 Güncelleme: 19:26:23 DHA

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi eğlence merkezi Reina'da meydana gelen 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için Ege Denizi'nde bir dizi önlem alındı.

Bodrum'un karşısındaki Yunan adalarına giden tüm yollar tutuldu, sahil güvenlik botları ve helikopterleri bölgeyi kontrol altına aldı. Denize açılan tekne ve yatlar aranmaya başlandı.

İstanbul'daki katliamı gerçekleştirdikten sonra kaçan teröristin Yunan adalarına geçeceği ihbarı üzerine Bodrum, Marmaris ve Datça'da sahil güvenlik ekipleri denizden ve karadan alarma geçti.

Milas ilçesine bağlı Güllük mahallesinden hareket ederek İsrail'e kuru yük götüren gemilerle denize açılan her türlü bot, tekne, yat ve balıkçı tekneleri didik didik aranıp, rotaları tespit ediliyor.

Yalıkavak, Turgutreis ve Bodrum'da konuşlu altı sahil güvenlik botu, bir savaş gemisi ve iki helikopter Bodrum'a yakın Yunan adalarından İstanköy (Kos) Kilimli (Kalimnos), Psemiros, Leros, Kalalimnos ve Farmakonisi arasında bulunan 50 millik bölgede kıyı şeridi ile uluslararası sularda denetimlerini arttırdı.

Sahil güvenlik ekiplerini kuş uçurtmadığı bölgede ekipler 24 saat arama ve kontrollerini sürdürmeleri DHA kameralarına yansıdı.

Bu arada Yunanistan'a ait Kilimli ve İstanköy Adaları önlerinde de Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi yapması dikkati çekti.

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