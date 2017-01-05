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Lütfi Elvan: Size inat bir olacağız, birlik olacağız

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İzmir'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin "Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 19:49:31 Güncelleme: 19:51:49 HABERTURK.COM

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan İzmir'deki hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından bir değerlendirme yaptı. Elvan'ın açıklaması şöyle:

"Başaramayacaksınız!  İzmirli de boyun eğmeyecek, Türkiye de boyun eğmeyecek. Size inat bir olacağız, birlik olacağız. Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz. İzmir'deki hain saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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