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İzmir'deki terör saldırısına dünyadan tepkiler

ABD Ankara Büyükelçiliği ve Almanya Dışşileri Bakanı İzmir'deki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı

05 Ocak 2017 Perşembe, 20:06:26 Güncelleme: 22:06:41 DHA

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün İzmir'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağolsun." denildi.

"HANGİ GEREKÇE İLE YAPILMIŞ OLURSA OLSUN..."

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.

Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın teröre karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayarak, ''İslamcı, etnik ya da ideolojik, hangi gerekçe ile yapılmış olursa olsun fark etmez.'' ifadesini kullandı.

Steinmeier, İstanbul'daki saldırıdan birkaç gün sonra yine bir saldırı olduğuna işaret ederek, İzmir'den gelen haber karşısında sarsıldığını belirtti.

Türk güvenlik güçlerinin daha kötü bir sonucu engellediğini vurgulayan Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

 

 

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