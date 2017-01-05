Kar tatili ilan edilen şehitler! 6 Ocak 2017

05 Ocak 2017 Perşembe, 21:14:51 | Güncelleme: 21:20:35
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime kar tatili ilan edildi
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ÇORUM
Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
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Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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ÇANKIRI
Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
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Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.