Kar tatili ilan edilen şehitler! 6 Ocak 2017

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.