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Kar tatili ilan edilen şehitler! 6 Ocak 2017

05 Ocak 2017 Perşembe, 21:14:51

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime kar tatili ilan edildi

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    ÇORUM

    Çorum'un Bayat ve İskilip ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

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    İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Bayat ve İskilip ilçelerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

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    Bu ilçelerde, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

     

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