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Bekir Bozdağ
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Bekir Bozdağ'dan İzmir açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısı ile ilgili açıklama yaptı

05 Ocak 2017 Perşembe, 21:47:33 Güncelleme: 21:56:51

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de meydana gelen terör saldırısı ile ilgili "Türk yargısına ve milletimize yönelik alçakça bir girişim. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak" dedi.

Bozdağ sosyal medya hesabından " İzmir'deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt katibimize Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum. İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir. Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak,birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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