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Mevlüt Çavuşoğlu İzmir
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birliğimizi bozamayacaksınız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzmir'deki terör saldırısına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 21:52:12 Güncelleme: 21:57:25 AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına, "Birliğimizi bozamayacaksınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından "İzmir'imizi kana bulamak isteyen kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı." mesajını paylaştı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Çavuşoğlu, "Birliğimizi bozamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

 

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