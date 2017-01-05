05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Kemal Kılıçdaroğlu şehit polisin adının yaşatılmasını istedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nu arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, saldırıda şehit olan polis memuru Sekin'in adının yaşatılmasını istedi

05 Ocak 2017 Perşembe, 21:53:13 Güncelleme: 21:54:37 AA

İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısı sırasında şehit olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adı, adliyenin yanındaki parka verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu aradı. Saldırı hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, İzmir halkına başsağlığı, olayda yaralananlara acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'dan şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi.

Sekin'in adının, saldırının olduğu adliyenin yanındaki parka verileceği öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İzmir'de önce terör sonra siber saldırı
GÜNDEM

İzmir'de önce terör sonra siber saldırı
Adalet Bakanlığından İzmir Adliyesine siber saldırı açıklaması
GÜNDEM

İzmir'deki siber saldırı iddiasına açıklama
Reina canisi için Ege'de alarm
GÜNDEM

Yunan adalarına giden tüm yollar tutuldu
Dört partiden İzmir'de yaşanan saldırıya kınama
GÜNDEM

Dört partiden İzmir'de yaşanan saldırıya kınama
Kahraman polis Fethi Sekin İzmir'de faciayı önledi
GÜNDEM

Kahraman şehit polis faciayı böyle önledi!
Veysi Kaynak: Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor
GÜNDEM

"Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor"
Kar tatili ilan edilen şehitler! 6 Ocak 2017
GÜNDEM

2 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Hava durumu 05.01.2017
GÜNDEM

SON 6 YILIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI!
İzmir'de önce terör sonra siber saldırı
GÜNDEM

İZMİR'DE ÖNCE TERÖR SONRA SİBER SALDIRI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birliğimizi bozamayacaksınız
GÜNDEM

ÇAVUŞOĞLU'NDAN İZMİR SALDIRISI HAKKINDA AÇIKLAMA
İzmir Adliyesi nerede?
GÜNDEM

İZMİR ADLİYESİ NEREDE?
Adalet Bakanlığından İzmir Adliyesine siber saldırı açıklaması
GÜNDEM

İZMİR'DEKİ SİBER SALDIRI İDDİASINA AÇIKLAMA